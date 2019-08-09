الأناقة والرقى.. أزياء دار "سيلين" لخريف وشتاء 2020

قدمت دار أزياء "سيلين" الفرنسية مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء عام 2020، شملت المجموعة تصميمات ساحرة وألوان الشتاء القاتمة، لتتماشى مع أجمل الإطلالات اليومية العملية التي تساعد المرأة على الحركة وتبرز أناقتها.



وتميزت المجموعة بالهدوء والرقي والأناقة، حيث سيطر اللون الأسود على فستان واندمج اللون الأبيض على الجزء العلوي، حيث القميص بياقته المرتفعة بعض الشيء، وبالنسبة للتنورة فهي بنمط البليسيه.



قدمت الدار معطفا رماديا منقطا بالأبيض يغطي فستانا يتزين بطبعات جلد الحيوان البارزة باللونين البني والعسلي، وتنسدل التنورة أسفل الركبة، أما القسم العلوي من الفستان فهو على شكل قميص بلياقة ربطت على شكل عقدة.



وصممت الدار فستانا بكشكاش على مستوى الأكتاف، ويتزين بألوان ممزوجة مع بعضها البعض، أبرزها العسلي والبني، والذي ينسدل بهدوء من الخصر حتى الأقدام مع حزام رفيع على منطقة الخصر، وكاب مصنوع من الصوف غير الناعم، وهو أشبه بكاب الهنود، حيث تستقر عليه هذه الخطوط على شكل مثلثات، وتبرز في هذه الإطلالة عدة ألوان البيج والعسلي والبني الداكن.