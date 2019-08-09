تخصيص 35 رأس ماشية للقرى الأكثر احتياجًا بالمنيا

أعلن محافظ المنيا، عن استعداد مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث سيتم توزيع لحوم عدد من رءوس الماشية على الأسر الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة التسعة خلال أيام العيد.



وأشاد المحافظ - في بيان اليوم الجمعة، بالدور الذي تقوم به تلك المؤسسات في التخفيف عن كاهل المواطنين وإدخال البهجة عليهم خلال أيام العيد، علاوة على دورهم المتميز في مساعدة الفقراء وحل مشاكلهم.



ومن جانبه، قال أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، إن جمعية الأورمان ستقوم بذبح 30 رأس ماشية بالقرى، بالإضافة إلى قيام جمعية الدكتور مصطفى محمود بذبح 5 رءوس ماشية، حيث سيتم توزيع لحومها على الأسر الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة.



وكانت مؤسسة مصر الخير قد أعلنت عن تخصيص 112 رأس ماشية، لذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن حملة صك الأضحية التي تتبناها المؤسسة لعام 2019.