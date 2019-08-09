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محافظات

تداول 306 شاحنات بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:32 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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شهدت حركة شاحنات البضائع بهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة، تداول 306 شاحنات و119 سيارة.

وذكر المركز الإعلامى للهيئة فى بيان له أن الحركة الملاحية بين ميناءي سفاجا والغردقة وميناء ضبا السعودى، توقفت لإغلاق السعودية موانيها نظرا لبدء تأدية مناسك الحج على أن يتم استئناف حركة الركاب والبضائع بين الموانئ المصرية والسعودية بعد انتهاء المناسك، وإجازة عيد الأضحى، بجانب بدء توافد عمالة موسم الحج من منتصف شهر أغسطس الجاري لموانئ سفاجا والغردقة.

وأشار البيان إلى أن ميناءي سفاجا والغردقة شهدا مغادرة 35 ألف راكب خلال الفترة من 26 يونيو الماضي وحتى 4 أغسطس الجاري من خلال رحلات مكوكية، وقال إن ميناء سفاجا شهد مغادرة 28 ألف راكب، بينما شهد ميناء الغردقة مغادرة 7 آلاف راكب.

وأضاف البيان أن ميناء نويبع شهد سفر 12 ألفا و486 حاجا و289 باص حج من خلال رحلات مكوكية على متن ثلاث عبارات "ايلة وسينا وبرنسيسة" لنقل الحجاج من ميناء نويبع الى ميناء العقبة الأردني.

وتابع البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم آخر الرحلات البحرية القادمة من ميناء ضبا السعودى، وهى السفينتان الحرية 1 وبوسيدون اكسبريس.. كما استقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وسينا.

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