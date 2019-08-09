أوقاف كفر الشيخ تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ جميع استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم إلغاء الإجازات الاعتيادية لجميع العاملين، إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، ونظافة المساجد، وتجهيز الساحات الخاصة بصلاة العيد.



وقال الشيخ سعد إبراهيم الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن المديرية انتهت من وضع خطة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، لتحديد المساجد وساحات الخلاء المُخصصة لصلاة العيد، بمراكز ومدن المحافظة.



وأكد "الفقى"، أنه قد تم تخصيص وتجهيز 360 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الخلاء، إضافةً إلى المساجد المنتشرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلى والآخر احتياطى، كما تم التنبيه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل، وإشرافهم على الساحات.



وأضاف "الفقى"، أن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر، على أن يكون بكل مدينة ساحة رئيسية يحضر الصلاة فيها رئيس المركز والمدينة، ومدير إدارة الأوقاف، مع إخطار الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين، ومنع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر، مشددًا على الالتزام من قبل المصلين وعدم التجاوز حتى لا يتعرض أى شخص للمساءلة القانونية.



وأوضح "الفقى"، أنه قد تم أيضًا التنبيه على الأئمة بعمل التوعية الدينية اللازمة قبيل عيد الأضحى المبارك بشأن النظافة، وعدم إلقاء بقايا الأضاحى فى الطرقات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، لافتًا أنه سيتم توزيع المساعدات المالية للمحتاجين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن حسب الاحتياجات الفعلية، وتكليف الأئمة لحضور صلاة العيد بالساحات، فضلًا عن إخطار مديرية الأمن بأماكن الساحات المعدة لصلاة العيد.



وهنأ "الفقى"، جموع المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يُعيد على الجميع هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.