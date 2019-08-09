عرض "المهمة المستحيلة" بمكتبة القاهرة

تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك في السادسة من مساء السبت 17 أغسطس الجاري لقاء ثقافي يتضمن عرضًا للفيلم التسجيلي "المهمة المستحيلة" الذي يوثق لبطولات القوات المسلحة المصرية ضمن سلسلة رجال من ذهب، ويعلق عليه كلا من: لواء ا.ح محمد محمود عمر اللواء ا.ح. سامي فضل.



تعقد الأمسية بحضور كل من اللواء تامر الشهاوي٬ عضو مجلس النواب السابق٬ النائب اللواء حاتم باشات٬ العميد حاتم صابر قائد الفرقة 777، العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، ويديرها ا ياسر مصطفي عثمان مدير المكتبة.



ويفتتح علي هامش اللقاء معرض أعمال فنية علي الرخام والمطبوعات للفنان فتحي العابد، كما يتم خلال اللقاء تكريم بعض أسر الشهداء منهم أسرة الشهيد أحمد منسي.

