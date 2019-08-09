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الثقافة

في ذكراه المزيفة.. الصحف تحتفل بميلاد "المازني" 3 مرات سنويًا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:26 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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تحتفل الصحف والمواقع الإلكترونية، بذكرى ميلاد الشاعر والأديب والروائي المصري إبراهيم المازني، 3 مرات سنويًا، ومرتين بذكرى وفاته، ورغم كونه علم من أعلام الأدب، إلا أن لا أحد اهتم أن يصحح تلك المعلومات من مصادر موثوقة، أو أن يأخذ باله من الأساس لتلك الجزئية أو تناولها.

البداية على الموسوعة الرقمية "ويكيبديا"؛ نجد لـ"المازني" أكثر من تاريخ لميلاده ووفاته، فاسم "المازني" موجود ضمن قائمة الوفيات بتاريخ 1 أغسطس، ولكن بمجرد قراءتك لمعلوماته الشخصية عليها تجد أنه ولد وتوفي في يوم 10 من ذات الشهر، وفي نفس الوقت تجاهلت الموسوعة ذكر اسمه ضمن مواليد يوم 10 أغسطس لكنه موجود بقائمة مواليد 9 أغسطس، وبذلك يصبح له 3 تواريخ ميلاد وتاريخين وفاة عبر "ويكيبديا".

وهناك من أشار إلى أنه تاريخ مولد "المازني" هو نفس تاريخ وفاته، فقد ولد يوم 10 أغسطس سنة 1889م وتوفي يوم 10 أغسطس سنة 1949م، حسبما ذكر في كتاب "أحاديث المازني" وهو عبارة عن مجموعة من الأحاديث الإذاعية الممتعة والمشوقة التي ألقاها المازني على مسامع الناس عبر الأثير.

وقد لحظ أن ذلك التاريخ متكرر في معظم الكتب التي قدمت "المازني" بطبعات كتبه الحديثة، وأيضًا في بعض رسائل الماجستير والدكتوراه.

وفي كتابه "صندوق الدنيا"؛ التي صدرت الطبعة الأولى منه عام 1929، والثانية عن مكتبة الأسرة عام 1995، قال بشكل ساخر وبالتحديد في صفحتي "80 و81" إنه من مواليد 19 أغسطس 1790، ونظرًا لطبيعة الكتاب الساخرة فلا يمكن الاعتماد عليه كوثيقة رسمية بذلك.

ويعرض "المازني"، في هذا الكتاب، سلبيات وواقع المجتمع بشكل ساخر، وتميز أسلوبه بالفكاهة غير المصطنعة، ويتضمن الكتاب مجموعة من المقالات والقصص القصيرة التي تمتاز بروح الدعابة والسخرية.

أما كتاب "مشاهير شعراء العصر" الذي جمع وفسر ألفاظه اللغوية أحمد عبيد، وصدرت الطبعة الأولى منه في سبتمبر لعام 1922 بمطبعة الترقي – مصر؛ وتم تأليفه في حياة "المازني" حيث طلب صاحب الكتاب منه أن يقدم نفسه بنفسه، فبعث له المازني رسالة تكلم فيها عن مولده ونشأته، وذكر فيها أنه ولد في يوم 19 أغسطس لعام 1890م.

ولكن حتى الآن لن نجد وثيقة رسمية تؤكد تاريخ وفاة "المازني" حتى الآن، إلا أن الشائع وشبه المؤكد أن توفي في عام 1949م.

"المازني" استطاع أن يضع نفسه بين العديد من الكتاب والشعراء الفطاحل، وعرف كواحد من كبار الكتاب في عصره، كان له اتجاه مختلف ومفهوم جديد للأدب، وبدأ حياته المهنية كمدرس، ولكن بسبب القيود التي فرضت عليه، قرر اعتزال التدريس واتجه للعمل بمجال الصحافة، وعمل بجريدة الأخبار مع أمين الرافعي، ثم محرر بجريدة السياسة الأسبوعية، كما عمل بجريدة البلاغ مع عبد القادر حمزة وغير هم الكثير من الصحف الأخرى.

وكان لديه اهتمامات عديدة أبرزها الثقافة الغربية، حيث ترجم العديد من الأعمال الأدبية الشعرية من اللغة الإنجليزية إلى العربية، ونظرًا لتفرده في مجاله استطاع أن يجمع بين التراث العربي والأدب الإنجليزي.

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