حياة كريمة توصل الغاز لـ8805 منازل ببني سويف

وصلت محافظة بني سويف خدمة الغاز الطبيعى لـ981 عميلا منزليًا جديدًا خلال يوليو الماضى، ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة منذ بداية 2019 وحتى الشهر الماضى إلى 8805، وبذلك يبلغ إجمالى العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعى على مستوى مراكز ومدن المحافظة 157 ألفا و788 عميلا خلال العام الحالى.



وأشار محافظ بني سويف فى بيان له اليوم الجمعة، إلى متابعته لملف توصيل الغاز بشكل دائم والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس السيسى، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري البسيط، ورفع مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل، وتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، لاسيما أن مشروعات توصيل خدمة الغاز الطبيعي بالقرى تسير بخطى جيدة.



جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير شركة وادي النيل للغاز حول موقف توصيل خدمة الغاز الطبيعى خلال شهر يوليو الماضي، والذي تضمن استمرار الزيادة فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.



كما تبين من التقرير أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ علي شرق النيل، بالإضافة إلى توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة بعدة أحياء بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، علاوة على مشاريع توصيل الغاز بمدينتى الواسطى والفشن، وكذلك قريتي الشناوية بمركز ناصر والفنت بالفشن.