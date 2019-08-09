ميادة الحناوى تسقط على مسرح مهرجان صفاقس

حالة دوار شديد أصابت الفنانة السورية ميادة الحناوي جعلتها تسقط على خشبة المسرح أمام الجمهور في مهرجان صفاقس الدولي بتونس.



وقعت "الحناوي" على ظهرها بقوة بعد تقديم أغنيتها "أنا بعشقك" وساعدها أعضاء الفرقة في النهوض مرة أخرى وسط تصفيق حاد من الجمهور، واستأذنت النجمة الكبيرة لتغني جالسة على كرسي، فصفق الحضور لها بحرارة.



اعتذرت "ميادة" للحضور، قائلة: "أنا آسفة كتير.. شكرًا يا حبايبي، أول مرة يحصل معي هيك"، وطلبت منهم أن يسمحوا لها بالغناء وهي جالسة على الكرسي.



وتابعت: "شكرًا يا حبايبي، لا تواخذوني، آسفة".



وتفاعل الجمهور التونسي مع سقوط الحناوي بشكل لافت جدًا، من خلال التصفيق والهتاف باسم الفنانة، في حين أكملت سهرتها وهي جالسة على كرسي.