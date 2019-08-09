موسكو: سنتخذ إجراءات حال نشرت واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية لضمان أمنها، إذا قامت واشنطن بتطوير ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة: "إن موسكو ستتابع إجراءات واشنطن فيما يتعلق بتصنيع ونشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى"، مشددة على أن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية لضمان أمنها في حال قامت واشنطن بتطوير ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.



وأضافت زاخاروفا: "لقد أعطى الرئيس الروسي في 5 أغسطس الجاري تعليمات لوزارة الخارجية بمراقبة إجراءات وأعمال الولايات المتحدة في تطوير وإنتاج ونشر الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى".