سي إن إن تكشف تفاصيل مروعة لترحيل السوريين من تركيا

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن اللاجئين السوريين لا يحصلون على كامل حقوقهم في تركيا والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.



وتابعت أن الوضع فيس اسطنبول صعب للغاية، حيث يجب على السوريين الذين سجلوا للحماية المؤقتة خارج اسطنبول مغادرة المدينة بحلول 20 أغسطس والعودة إلى مقاطعة تسجيلهم. أولئك الذين ليس لديهم أوراق عمل لا يزالون مؤهلين للحصول على الحماية المؤقتة لكن عليهم مغادرة اسطنبول والتسجيل في مقاطعة تركية مختلفة.



وأضافت أن ما تفعله الحكومة التركية بمثابة رسالة مخيفة للسوريين، وحتى مع محاولات الحكومة تهدئة اللاجئين بأنها لن تعيدهم إلى الحرب السورية مرة أخرى، إلا أن هناك عدد كبير من اللاجئين في تركيا أجبروا على توقيع وثائق العودة للوطن مرة أخرى، بعد أن وضعوهم لأكثر من شهر في السجون.



وأشارت إلى أن الحكومة التركية تضع اللاجئين في السجون وتخيرهم إما الرحيل أو الاستمرار في السجن، ما دفع الكثيرون للموافقة على الرحيل، بينما هرب آخرون إلى اليونان.



وأوضحت أن اللاجئين أصبحوا كبش فداء للحكومة التركية وشماعة لتعليق الفشل الاقتصادي عليها، ويدفع الآن اللاجئون الثمن.