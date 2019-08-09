التحرى عن تورط مسجل خطر فى سرقة 44 سيارة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول تورط "مسجل خطر "، ومالك شركة، في ارتكاب 44 حادث سرقة من داخل السیارات بمنطقتي التجمع الأول والخامس.



وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث القاھرة، عن تورط "مسجل خطر" في ارتكاب العدید من حوادث السرقات من داخل السیارات، بأسلوب كسر الزجاج بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.



عقب تقنین الإجراءات وإعداد الأكمنة، تم ضبطه حال استقلاله سیارة ملاكى مستأجرة، وبمواجھته اعترف بارتكاب 44 حادثًا بذات الأسلوب بدائرة قسمى شرطة التجمع الأول والخامس، وأرشد عن المسروقات لدى عمیله مالك شركة بیع أجھزة كمبیوتر محمول "لابتوب"، وتم ضبطه.



وبمواجھته اعترف بما جاء فى أقوال المتھم، وتم بإرشاده ضبط 33 جھاز لابتوب، جھازين آى باد، 3 ھواتف محمولة، جهازين تابلت.



تم اتخاذ الإجراءات القانونیة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيقات.