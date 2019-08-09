انتشال جثة غريق بشاطئ سيدى عبدالرحمن بمطروح

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الجمعة، جثة غريق في شاطئ الهنا بسيدي عبدالرحمن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، ومرفق إسعاف مدينة العلمين، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بغرق شخص يدعى علي فتحي حسين يوسف، 31 سنة، مقيم في البحيرة، وحالتة العامة سيئة، في أحد الشواطئ.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الواقعة، وتبين غرق شخص من محافظة البحيرة أثناء السباحة في شاطئ الهنا، وتم نقله إلي مستشفي العلمين النموذجي، لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.