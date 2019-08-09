تجديد الثقة فى رئيس مباحث سمالوط بعد حركة التنقلات الأخيرة

جدد اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، الثقة في الرائد أحمد لبيب، رئيسا لمباحث مركز سمالوط شرق، خلال حركة تنقلات الضباط بالمديرية.



ونجح الرائد أحمد لبيب، منذ توليه العمل بمركز سمالوط شرق، في تحقيق الاستقرار الأمني بين المواطنين، فضلًا عن نجاحه في القضاء على العديد من العناصر الخارجة عن القانون والمخالفين.



ويعتبر أحمد لبيب، ضمن أفضل ضباط مباحث تولى، المنصب في مركز سمالوط، وقاد العديد من الحملات الأمنية في المركز لضبط المهتمين في القضايا، والهاربين من الأحكام، فضلًا عن دوره البارز في القضاء على المنتمين للجماعات الإرهابية.



وتمكن من إنهاء العديد من الخلافات الثأرية في المركز التي كانت تنشب بين بعض العائلات.



وأشاد العديد من أهالي سمالوط بأخلاق الرائد أحمد لبيب، وأسلوبه الراقى في التعامل مع المواطنين خلال الأزمات.