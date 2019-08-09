تعرف على تفاصيل ورشة كتابة السيناريو المقتبس عن عمل أدبى

تعقد شبكة آمون للباحثين فى الأدب والسينما، بالتعاون مع وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة القاهرة، ورشة لكتابة السيناريو المقتبس عن عمل أدبى يقوم بالتدريس فيها المخرج وكاتب السيناريو سامي حسام الدين عيسى، مؤلف فيلم "لعبة الحب" وفيلم "ملك وكتابة" مدة الورشة 12 ساعة مقسمة على ثلاثة أيام - من الساعة 4 للساعة 8 مساء أيام: الأحد 13 أكتوبر، الأحد 20 أكتوبر، الأحد 27 أكتوبر.



تتناول الورشة القواعد الأساسية للحكى الجيد التى تسرى على أشكال متعددة: الحكاية الشفوية، النكتة، القصة القصيرة، الرواية، المسرحية، الفيلم. فتتعرض لخصائص الفكرة الدرامية، خصائص الشخصية الدرامية، بناء سيناريو الفيلم الطويل، بناء سيناريو الفيلم القصير، التشابه والاختلاف بين الأدب ( القصة – الرواية ) وبين الفيلم، تحويل قصة قصيرة إلى سيناريو فيلم قصير مع تطبيقات وتدريبات.



سيتم عرض تجربة الورشة وبعض من إنتاجها المتميز فى مؤتمر "الأدب والسينما فى مصر، الاقتباس: محطات محورية فى تاريخ مشترك" الذى يعقد بكلية الآداب فى الفترة من 16- 18 نوفمبر 2019.