الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

ألمانيا تعتزم مواصلة دعم عملية السلام في أفغانستان

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:37 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
تعتزم الحكومة الألمانية مواصلة دعم عملية السلام في أفغانستان على نحو فعال.

وذكرت مصادر من وزارة الخارجية الألمانية عقب لقاء بين المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، ووزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الجمعة، في برلين: "أعلنا استعدادنا المبدئي للإسهام في هذه العملية في إطار إمكانياتنا".

وكانت ألمانيا أسست مع قطر، مطلع يوليو الماضي، ما يسمى "الحوار الأفغاني الداخلي"، الذي يهدف إلى بناء الثقة بين ممثلي حركة طالبان ووفد من الحكومة الأفغانية، وتم إصدار إعلان نوايا مشترك حول هذا الشأن.

وتلقت ألمانيا إشادات من الكثير من المشاركين عقب هذا اللقاء.

وذكرت المصادر أنه سيتعين إجراء مناقشات مع المشاركين حول أوجه الدعم الأخرى الممكنة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تجري منذ يوليو عام 2018 محادثات مباشرة مع قادة بارزين في حركة طالبان حول حل سياسي للنزاع المستمر منذ نحو 18 عاما، وتدور المحادثات حول سحب القوات الدولية مع ضمانات من طالبان بألا تصبح أفغانستان معقلا آمنا للإرهابيين مجددا.

ومن المخطط أن تؤدي هذه المحادثات إلى مفاوضات سلام أفغانية داخلية بين طالبان والحكومة الأفغانية، وتطبيق هدنة.

وكانت طالبان، وكذلك الولايات المتحدة، أعربت مؤخرا عن تفاؤلها إزاء إمكانية إبرام اتفاق.

وذكرت المصادر من الخارجية الألمانية أن عملية السلام يتعين أن تضمن الحفاظ على خطوات التقدم التي تم إحرازها خلال الأعوام الثمانية عشر الماضية، خاصة في مجال حقوق المرأة والحقوق المدنية والتعليم وإعادة الإعمار.

وأشارت المصادر إلى أن المهم في ذلك هو الربط الذكي بين خطط الانسحاب وإحراز خطوات تقدم في العملية السياسية بأفغانستان، مضيفة أن ألمانيا، بصفتها ثاني أكبر دولة مشاركة بقوات في أفغانستان، من مصلحتها أن تظل على ارتباط وثيق بهذه المحادثات.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

القاهرة تستضيف وفدًا من القيادات الرئيسية للجبهة الثورية السودانية

منذ أقل من ساعتين

حقيقة توثيق شخصين على شجرة وعمود إنارة بميت غمر

منذ حوالي 12 ساعة

استشهاد حالة جديدة من مصابى حادث معهد الأورام

منذ يوم

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

ستوديو

مؤلف "ولاد رزق" لـ"ستوديو": تجنبت الإيحاءات الجنسية في الجزء الثاني

استشاري نفسي: منظر ذبح الأضاحي مؤذي للأطفال (فيديو)

بعد تعرضها لانتقادات بسبب الأضحية.. شيرين رضا ترد: النظافة من الإيمان

منزل يحمل 90 عامًا من ذكريات بالحب والحرب.. تعرّف على القصة (فيديو)

رياضة

مارسيلو : لقب بطل الدوري ليس بعيدًا عن رونالدو

الإنتر يسلم لوكاكو قميص إيكاردى

10 ملايين يورو جائزة بطل كأس ألمانيا لكرة القدم

هوفنهايم الألماني يمدد عقد مدافعه شتيفان بوش

الرئيس نيوز

المالية توزع 1.5 مليون جنيه "فكة" يومياً خلال عيد الأضحى

بـ"جبر خاطر".. منى فاروق تتجاوز أزمة "الفيديوهات الجنسية"

"ناسداك": التضخم في مصر يصل لأدنى مستوياته في غضون 4 سنوات

مسؤولون وشخصيات بارزة يدينون صمت المنظمات الحقوقية عن حادث "معهد الأورام"

منوعات

منطاد عملاق يحلّق في سماء إنجلترا

علماء يحذرون من اضطرابات غير مرئية للطيارين تهدد حياة المسافرين

"أوبر" تخسر أكثر من 5 مليارات دولار

دراسة: ألعاب الفيديو لا تؤدي لزيادة العنف في العالم

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

عبدالفتاح مورو يترشح رسميًا لانتخابات رئاسة تونس

"الأختان".. رحلة شقيقتين من النرويج إلى صفوف تنظيم داعش

باحث سوداني: طرد 200 إخواني مصري من الخرطوم قريبًا

كيف يدعم التنظيم الدولي للإخوان المنصف المرزوقي في انتخابات تونس؟


زيت وسكر

تحويل 21 ألف جنيه معاش أغسطس من إيطاليا لـ3 أسر مصريين

القوى العاملة” تتابع إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

مستشفى سرطان الأطفال تقدم كبسولة تغذوية للمصريين في عيد الأضحى

الصحة: نتابع تصعيد المرضي المصريين على مستشفيات المشاعر لأداء فريضة الحج 

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«التاء المربوطة » والأمن الأسرى
د. محمد عفيفي
الباشا فى الوجدان الشعبى المصرى
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
المزيد

الثقافة

"رقصة واحدة لا تكفي" جديد العراقية رشا الصيدلي

"تمرير" ورشة فى الثقافة البصرية بمركز "دِكّة أضِف"

المركز القومى لثقافة الطفل يطلق مسابقة المخترع الصغير

"البناء الوجداني للإنسان" بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك