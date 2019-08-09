أهالي الشعراء يستغيثون لإنقاذ شبابهم في دمياط

قام أهالى قرية الشعراء بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، بتنظيم وقفة احتجاجية تنديدًا بانتشار بيع المواد المخدرة بالقرية، يناشدون فيها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لإنقاذ شباب القرية من هذه السموم.



ولقى عدد كبير من شباب القرية مصرعهم إثر تناولهم هذه المواد المخدرة، ما أثيرالغضب، والشجاعة فيهم من أطفال ورجال وقاموا بالوقفة الاحتجاجية رافعين لافتات تحتوي على "المخدرات دمرت شبابنا"، "استرجل واتكلم"، "اوقفوا تجارة المخدرات "، و"انقذوا شبابنا".



ويذكر أن قرية الشعراء هى قلعة صناعة الأثاث فى العالم‎، وأهلها رافضين إنتشار بيع تلك السموم، مطالبين بإنقاذ الشباب بالمحافظة بأكملها حيث ينتشر فى القرية من بائعي ومتعاطي المواد المخدرة بها.