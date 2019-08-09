ميسي يقتنص جائزة هدف الموسم في دوري الأبطال

توج ليونيل ميسي، نجم فريق نادي برشلونة الإسباني، بجائزة هدف الموسم في دوري أبطال أوروبا، خلال العام الماضي، بهدفه ضد ليفربول الإنجليزي.



وكان البرغوث الأرجنتيني قد سجل هدفين في انتصار 3-0، الذي تحقق على حساب الريدز في ملعب كامب نو لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من التشامبيونزليج.



لويس سواريز، المهاجم الدولي الأوروجواياني، كان قد افتتح مجال التسجيل في تلك المباراة في الدقيقة 26، قبل أن يضيف صاحب الـ32 عامًا الهدف الثاني من متابعة في الدقيقة 75، ثم جاءت الدقيقة 82 ليوقع ميسي على هدف الموسم في دوري الأبطال، من تسديدة مبهرة من ركلة حرة، تفوق من خلالها صاحب الكرة الذهبية الخمس على الحارس المميز أليسون بيكر.