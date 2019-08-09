وفد "مصر للطيران" يغادر إلى سياتل لاستلام طائرة الأحلام السادسة

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، وفد الشركة الوطنية "مصر للطيران" متجها الى مقر مصنع شركة بوينج العالمية بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث مقر مصنع ايفيريت المتخصص في إنتاج طراز الدريم لاينر لإستلام الطائرة السادسة والأخيرة من هذا الطراز B787-9 Dreamliner.



وقد غادر وفد الشركة الوطنية للطيران، على متن رحلة مصر للطيران رقم ٩٨٥ المتجهة الى مطار جون كينيدي بنيويورك، حيث تم انهاء اجراءات السفر بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى.



وكانت شركة مصر للطيران قد تعاقدت على شرا ء 6 طائرات من طراز B787-9 Dreamliner. لتصل الطائرة السادسة والاخيرة نهاية الأسبوع الحالي من مطار المصنع بسياتل لتنضم لأسطول مصر للطيران.

