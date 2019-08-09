وفد الاتصالات يزور مقر شاومي بالصين ويبحث فرص التوسع في مصر

زار وفد رفيع المستوي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، مقر شركة شاومي بالعاصمة الصينية بكين، جاء ذلك خلال مشاركة الوفد المصري في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس، والذي عقد في الصين في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس.



وشهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين قيادات وزارة الاتصالات وأليكس شينغ نائب رئيس شركة شاومي الصينية، ولانسلوت ليو رئيس العلاقات الحكومية الدولية بشاومي من أجل بحث فرص التوسع والاستثمار في مصر.



وتركزت المناقشات الرئيسية حول الفرص الاستثمارية لشاومي في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وكذلك إمكانية التعاون بين شاومي والشركات المصرية المحلية.



وأكد وفد وزارة الاتصالات على أهمية التعاون مع الشركة الصينية في مجال تصنيع الأجهزة الذكية محليا، موضحا أن مصر تتمتع بفرص استثمارية هائلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن هذه الفرص الاستثمارية تأتي من خلال إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة القائمة على محورينهما تحقيق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية وبناء رأس المال البشري في مصر.



وأوضح الوفد المصري أهمية الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرا إلى أنها تعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثماروتسهم في تحقيق النمو وخلق فرص العمل.



وقال أليكس شانغ نائب رئيس شركة شاومي الصينية أن شاومي هي شركة إنترنت بها هواتف وأجهزة ذكية متصلة بمنصة إنترنت الأشياء وتتواجد في أكثر من 80 سوقًا على مستوى العالم، موضحا أن مصر تعد سوقا واعدا بالنسبة للشركة مع الأعداد الكبيرة للمستهلكين والقدرة على الوصول لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأشار إلى الشركة تهدف إلى تطوير المزيد من المبادرات الإيجابية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والتي ستؤدي إلى تحول هائل وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأضاف شانغ أنه في غضون تسع سنوات فقط، وبدعم منمحبي ومستخدمي منتجات شاومي، أمكننا متابعة تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة.



وأوضح أن شاومي تتطلع إلى المزيد من الشراكة العالمية من أجل تحقيق ذلك.ومن خلالتبنى شعار "الابتكار للجميع" تلتزم شاومي بجلب المزيد من المنتجات الجديدة بأسعار تنافسية لتمكين الجميع في العالم من الاستمتاع بحياة أفضل من خلال التكنولوجيا المبتكرة.



تجدر الإشارة إلى أن الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا جرى إدراجها مؤخرًا لأول مرة في قائمة فورتشن العالمية لأفضل 500 شركة لعام 2019، وذلك بعد تسع سنوات من إنشائها. وتعتبر شاومي أصغر شركة مدرجة في قائمة فورتشن العالمية لهذا العام، لتحتل المرتبة 468 باعتبارها شركة إنترنت ومزود للهواتف الذكية والأجهزة المتصلة عبر إنترنت الأشياء. كما تأتي الشركة في المركز السابع في فئة خدمات الإنترنت والتجزئة.



يذكر أن شاومى حققت إيرادات بلغت 26 مليار و443 مليون و500 ألف دولار أمريكي، وصافي ربح بلغ 2 مليار و49 مليون و100 ألف دولار أمريكي في السنة المالية السابقة.

