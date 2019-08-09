"نقابية الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء" تطالب بالعلاوات التشجيعية

طالب العاملون بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء بأسيوط، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتدخل لحل مشاكلهم.



جاء ذلك من خلال المذكرة التي حصلت "الدستور" على نسخة منها، والتي أرسلتها اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، برئاسة هشام أنور أمين، رئيس اللجنة، إلى جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال.



وأكدت المذكرة أن العاملين لديهم طلبات عديدة تتمثل أبرزها في تسوية الحالة الوظيفية لحملة المؤهلات الأعلى أثناء الخدمة، وترقية كل من أمضى المدة البينية لدرجة كبير، بالإضافة إلى منح العلاوات التشجيعية طبقًا للقواعد الخاصة بذلك، ومطالبة بزيادة كل من بدل طبيعة العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل الشاق، وبدل الوجبة بما يتناسب مع قيمة الوجبة الفعلية، وزيادة بدل الإنارة بما يتناسب مع قيمة فواتير الكهرباء الفعلية.



وأشار العمال إلى أنه عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بناء اقتصاد قوي من أجل الشعب والأجيال القادمة فقد شارك العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بكل إخلاص وفخر لنهضة الاقتصاد المصري.