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مصر

أمين "البيطريين": الأطباء بالمجازر هم حائط الصد ضد الامراض

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:31 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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هنأ الدكتور السيد عبيد الأمين العام لمجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين – الأطباء فى مصر بمناسبة العيد الأضحى، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية والتقدم والنجاح فى عملهم أينما كانوا فى ربوع مصر الغالية، يحمون المصرين ويقفون حائط صد ضد الأمراض ومعدومى الضمير لوصول الغذاء آمنا لكل منزل.

وأوضح في تصريحات له، اليوم الجمعة، ان الأطباء البيطريون فى المجازر يقومون بعمل وطنى من وازع ضميرهم لحماية المصريين من الامراض والاوبئة، وأنهم متواجدون بالمجازر حتى ثالث أيام العيد بدون إجازات من أجل وطنهم وصحة المصريين.

وأشاد بالاطباء البيطريين فى المجازر، مؤكدا انهم على مستوى عال من المهنية والخبرة، وهم الضامن لعدم خروج أى ذبيحة من المجازر إلا السليمة، رغم الكميات الكبيرة التى تخرج فى أيام الأضحى.

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