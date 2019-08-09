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سياسي

مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة على المجازر فترة عيد الأضحى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:31 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الجهات الرقابية المعنية بتشديد الرقابة على المجازر ومنافذ بيع اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة اللحوم وعدم بيع أى لحوم غير صالحة للمواطنين.

وقال "العادلى"، إنه يجب اتخاذ الإجراءات الصارمة وفقا للقانون ضد أى مجازر تبيع لحوم فاسدة أو غير صالحة، حماية للمواطن وحفاظا على صحته.

فى سياق متصل، أيد النائب همام العادلى، توقيع غرامات ضد أصحاب المجازر فى حالة تركهم مخلفات المذابح فى الشوارع بعد الذبح دون تنظيفها وتطهير الشوارع منها، مؤكدا أنه فى هذه الحالة يجب تحرير محاضر تلوث بيئى للمخالفين وتوقيع الغرامات المقررة وفقا للقانون عليهم.

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