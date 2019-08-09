الإنتر يسلم لوكاكو قميص إيكاردى

تسلم روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الجديد، القميص رقم تسعة الذي كان يخص ماورو إيكاردي في السابق في ضربة جديدة للمهاجم الأرجنتيني بعد أن سحب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى اليإطالي لكرة القدم شارة القيادة منه في الموسم الماضي.



ونشر إنتر صورة للمهاجم البلجيكي وهو يرتدي القميص عبر حسابه في إنستجرام بعد يوم من اكتمال انضمامه قادمًا من مانشستر يونايتد، وكان إيكاردي، هداف إنتر في المواسم الخمسة الماضية، لكن المدرب أنطونيو كونتي، الذي حل محل لوتشيانو سباليتى بعد انتهاء الموسم الماضي، أكد أن المهاجم خارج حساباته.



وسبق أن ارتدى هذا الرقم في إنتر، البرازيلي رونالدو والكاميروني صمويل إيتو والأرجنتيني إرنان كريسبو.



وقال لوكاكو إن كونتي، الفائز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي كمدرب ليوفنتوس بجانب لقب بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي، كان من الأسباب الرئيسية لتعاقده مع النادي.