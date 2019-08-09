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رياضة

10 ملايين يورو جائزة بطل كأس ألمانيا لكرة القدم

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:17 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الفريق الذي سيتوج في مايو المقبل بلقب كأس ألمانيا،
سيحصل على إجمالي جوائز مالية يزيد على عشرة ملايين يورو، وهي أكبر جائزة للفائز في تاريخ المسابقة.

وأضاف الاتحاد أن الفريق الذي سيصل إلى الدور قبل النهائي سيحصد إجمالي 5.5 مليون يورو، موضحًا أنه يجرى رصد الجائزة المالية للدور النهائي بشكل منفصل.

وكان بايرن ميونخ قد حصل على 4.5 مليون يورو إثر فوزه في النهائي على لايبزج في النسخة الماضية من البطولة، بينما حصل لايبزج على 3.5 مليون يورو.

وتشهد النسخة المقبلة زيادة في الجوائز المالية لجميع الأدوار، حيث يحصل الخاسر في دور الـ32 على 175 ألف يورو.

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