"سي إن إن": أهرامات مصر الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هناك عجائب جديدة للدنيا، تبرز أعظم ما فعله البشر في الكون، فمنذ آلاف السنوات وكانت هناك عجائب الدنيا السعبة.



وتابعت أن المجموعة القديمة لعجائب الدنيا السبعة كانت تعاني من مشاكل كثيرة، خصوصًا السفر إليها، باستثناء الأهرامات المصرية العظيمة والتي ستظل دائمًا واحدة من أهم عجائب الدنيا السبعة، أما الباقي فلم يكن سوى ذكريات بعيدة.



وأضافت أنه الآن من الممكن زيارة باقي المعالم الأثرية لعجائب الدنيا السبعة القديمة ولكن من خلالها صورها عبر صفحات الانترنت.



وأشارت إلى أن العالم صوت لعجائب جديدة، وعلى الرغم من أن الكثير منها يعد مباني قديمة وأثرية إلا أنها تعد معالم سياحية رائعة، تلف أربع قارات.