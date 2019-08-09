باكستان تعلق العمل بخط سكك حديدية آخر مع الهند

أعلن وزير السكك الحديدية الباكستاني "شيخ رشيد أحمد" اليوم الجمعة، تعليق العمل بخط سكك حديدية آخر رابط بين باكستان والهند، وذلك في أعقاب قرار نيودلهي إلغاء الوضع الخاص الممنوح لإقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين.



وقال أحمد - خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "سماء تي في" الباكستانية - إنه تم تعليق العمل بخط السكك الحديدية "قطار ثار إكسبريس" الذي كان يقوم برحلات بين مدينة "كراتشي" الباكستانية ومدينة "جودبور" الهندية.



وكان أحمد قد قرر أمس الخميس تعليق العمل بخط السكك الحديدية "قطار "سامجهوتا إكسبريس" الذي يقوم برحلات مرتين أسبوعيا بين مدينة "لاهور" الباكستانية ومدينة "عطاري" الهندية.



وكانت الهند قد أعلنت إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.