تراجع الناتج الصناعي لفرنسا في يونيو بأسرع وتيرة منذ مطلع 2018

ذكر مكتب الاحصاء الفرنسي اليوم الجمعة، أن الناتج الصناعي للبلاد تراجع في يونيو الماضي بأسرع وتيرة له منذ عام ونصف، وأرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى الانكماش الحاد في تصنيع المنتجات البترولية.



وتراجع الناتج الصناعي الفرنسي في يونيو الماضي بنسبة شهرية بلغت 3ر2 بالمئة مقابل ارتفاع نسبته 2 بالمئة في مايو.



وهذا هو أكبر معدل تراجع للناتج الصناعي الفرنسي منذ يناير 2018، وأول تراجع له خلال ثلاثة أشهر.



وانخفض ناتج التعدين وأنشطة المحاجر في يونيو بنسبة 1ر3 بالمئة بعد زيادة نسبتها 7ر4 بالمئة في الشهر السابق، فيما ارتفع ناتج صناعة الانشاءات بنسبة 2ر1 بالمئة مقابل زيادة نسبتها 5ر2 بالمئة في مايو.