حملة أمنية لضبط مروجي المواد المخدرة بالجيزة

قامت مديرية أمن الجيزة، بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة، استهدفت المُنطقة المُشار إليها وتم تحديد العناصر الإجرامية مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطهم وآخرين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.



وأسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 7 أشخاص (لاثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (60 قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جراما، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 125 جراما، وكمية من مخدر الشادو وزنت 5 جرامات، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، كما أوضحوا أن المبلغ المالى من متحصلات البيع.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام بعض الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة "ناهيا" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.