وفاة 64 شخصًا وتشريد الآلاف بسبب فيضانات الهند

ذكر مسئولون وتقارير إخبارية، اليوم الجمعة، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة والأنهار التي فاضت مياهها، أودت بحياة 64 شخصًا، كما أجبرت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم الأسبوع الجاري.



ولقي 25 شخصًا حتفهم في ولاية كيرالا، جنوبي البلاد، منذ أمس الخميس، حسب مسئولي. وأفادت بيانات حكومية في ولاية "كارناتكا" المجاورة بوفاة 12 شخصًا في نفس الفترة.



وأوضح المسئولون أن الضحايا جرفتهم المياه أو توفوا جراء انهيارات أرضية أو انهيار منازل. وثمة تقديرات بأن حوالي 200 ألف شخص تعرضوا للتشريد أو جرى إجلاؤهم في الولايتين.



كما توفى 27 شخصًا في حوادث متفرقة مرتبطة بالفيضانات، بولاية "مهاراشترا"، غربًا، خلال الأيام القليلة الماضية، حسب ما أوردته النسخة الإلكترونية من صحيفة "هندوستان تايمز" اليومية، وجرى إنقاذ حوالي 200 ألف شخص ونقلهم إلى مواقع أكثر أمانا.



كما أجبرت الفيضانات، السلطات على تعطيل جميع العمليات بمطار "كيرالا" الدولي في مدينة "كوتشي" بالولاية، وجرى إغلاق المطار حتى الساعة الثالثة عصرا (08:30 بتوقيت جرينتش) بعد غد الأحد.



وأودت الفيضانات التي ضربت ولاية "كيرالا" خلال الأمطار الموسمية الماضية بحياة 500 هندي، وكانت الأسوأ التي تشهدها الولاية فيما يقارب قرنا من الزمان.



وتمتد فترة الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر سنويا، حيث تسقط أمطار غزيرة ضرورية من أجل الأنشطة الزراعية، ولكنها تسبب أيضا دمارا كبيرا وتودي بأرواح الكثيرين.



وعلى مدار الأسابيع الماضية، لقي العشرات حتفهم في أنحاء الهند، خاصة في ولايتي "بيهار" و"آسام"، شرقي البلاد، بسبب الفيضانات التي أحدثت خسائر كبيرة في المحاصيل والمنازل والبنية التحتية.