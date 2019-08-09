الجنيه الإسترليني يتراجع بعد بيانات انكماش الاقتصاد

هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة لأدنى مستوى في أسبوع، بعد بيانات النمو الاقتصاد السلبية، بنحو 0.3 % ليصل إلى 1.2098 دولار، وذلك بعد أن سجل مستوى 1.2085 دولار في وقت سابق من التعاملات.



وتتجه العملة البريطانية لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 0.6 %.



ومنذ انتخاب بوريس جونسون رئيسًا لوزراء بريطانيا في 24 يوليو الماضي تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 2.7 %.



كما انخفضت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.5 % عند 0.9260 إسترليني.



وكشفت بيانات اليوم انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري للمرة الأولى منذ الربع الأخير من 2012.



وأوضحت البيانات أن نشاط الخدمات تباطأ لأدنى مستوى في 3 سنوات عند 0.1 %، في حين تراجع نشاط البناء بنحو 1.3 % والإنتاج الصناعي بنسبة 1.4 %.



وعلى صعيد تطورات البريكست، صرح رئيس الوزراء أمس بأن هناك وقتًا أمام الاتحاد الأوروبي لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب، وذلك مع بقاء 84 يومًا على موعد مغادرة المملكة المتحدة المقررة للكتلة في 31 أكتوبر.