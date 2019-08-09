الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

هبوط صادرات ألمانيا بأكبر وتيرة في 3 سنوات

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:03 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
انخفضت صادرات ألمانيا بأكبر وتيرة في 3 سنوات خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، ليتراجع فائض الميزان التجاري لديها.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن الصادرات انخفضت بنحو 8 % في يونيو الماضي على أساس سنوي، وهي أكبر وتيرة منذ يوليو 2016.

وعلى أساس شهري، تراجعت الصادرات بنسبة 0.1 %، مقابل نمو بنسبة 1.3 % في مايو السابق له.

أما على صعيد واردات ألمانيا خلال شهر يونيو فزادت بنسبة 0.5 % على أساس شهري، فيما هبطت بنحو 4.4 % على أساس سنوي

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الواردات الألمانية ستزيد بنحو 0.3 % في يونيو على أساس شهري.

وعلى صعيد فائض الميزان التجاري المعدل موسميًا لأكبر اقتصاد أوروبي فسجل مستوى 18.1 مليار يورو، مقارنة بـ18.7 مليار يورو في مايو.

كانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن فائض الميزان التجاري في ألمانيا سيسجل مستوى 18.5 مليار يورو.

وارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 % إلى 1.1206 دولار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فائض الميزان التجارى فى الصين يتراجع مع قفزة بالواردات

هبوط صادرات ألمانيا يُقلص فائض الميزان التجارى فى أبريل

0.4 % تراجعًا فى قيمة الليرة التركية أمام الدولار

ارتفاع فائض الميزان التجاري بألمانيا مع تعافي الصادرات خلال ديسمبر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 20 ساعة

الداخلية: تحديد هوية منفذ حادث "معهد الأورام" الإرهابي

منذ يوم

"الإفتاء" توضح الطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضاحى

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والقاهرة 36 درجة

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

ستوديو

مؤلف "ولاد رزق" لـ"ستوديو": تجنبت الإيحاءات الجنسية في الجزء الثاني

استشاري نفسي: منظر ذبح الأضاحي مؤذي للأطفال (فيديو)

بعد تعرضها لانتقادات بسبب الأضحية.. شيرين رضا ترد: النظافة من الإيمان

منزل يحمل 90 عامًا من ذكريات بالحب والحرب.. تعرّف على القصة (فيديو)

رياضة

مارسيلو : لقب بطل الدوري ليس بعيدًا عن رونالدو

الإنتر يسلم لوكاكو قميص إيكاردى

10 ملايين يورو جائزة بطل كأس ألمانيا لكرة القدم

هوفنهايم الألماني يمدد عقد مدافعه شتيفان بوش

الرئيس نيوز

المالية توزع 1.5 مليون جنيه "فكة" يومياً خلال عيد الأضحى

بـ"جبر خاطر".. منى فاروق تتجاوز أزمة "الفيديوهات الجنسية"

"ناسداك": التضخم في مصر يصل لأدنى مستوياته في غضون 4 سنوات

مسؤولون وشخصيات بارزة يدينون صمت المنظمات الحقوقية عن حادث "معهد الأورام"

منوعات

منطاد عملاق يحلّق في سماء إنجلترا

علماء يحذرون من اضطرابات غير مرئية للطيارين تهدد حياة المسافرين

"أوبر" تخسر أكثر من 5 مليارات دولار

دراسة: ألعاب الفيديو لا تؤدي لزيادة العنف في العالم

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

عبدالفتاح مورو يترشح رسميًا لانتخابات رئاسة تونس

"الأختان".. رحلة شقيقتين من النرويج إلى صفوف تنظيم داعش

باحث سوداني: طرد 200 إخواني مصري من الخرطوم قريبًا

كيف يدعم التنظيم الدولي للإخوان المنصف المرزوقي في انتخابات تونس؟


زيت وسكر

تحويل 21 ألف جنيه معاش أغسطس من إيطاليا لـ3 أسر مصريين

القوى العاملة” تتابع إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

مستشفى سرطان الأطفال تقدم كبسولة تغذوية للمصريين في عيد الأضحى

الصحة: نتابع تصعيد المرضي المصريين على مستشفيات المشاعر لأداء فريضة الحج 

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«التاء المربوطة » والأمن الأسرى
د. محمد عفيفي
الباشا فى الوجدان الشعبى المصرى
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
المزيد

الثقافة

"رقصة واحدة لا تكفي" جديد العراقية رشا الصيدلي

"تمرير" ورشة فى الثقافة البصرية بمركز "دِكّة أضِف"

المركز القومى لثقافة الطفل يطلق مسابقة المخترع الصغير

"البناء الوجداني للإنسان" بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك