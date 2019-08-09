هبوط صادرات ألمانيا بأكبر وتيرة في 3 سنوات

انخفضت صادرات ألمانيا بأكبر وتيرة في 3 سنوات خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، ليتراجع فائض الميزان التجاري لديها.



وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن الصادرات انخفضت بنحو 8 % في يونيو الماضي على أساس سنوي، وهي أكبر وتيرة منذ يوليو 2016.



وعلى أساس شهري، تراجعت الصادرات بنسبة 0.1 %، مقابل نمو بنسبة 1.3 % في مايو السابق له.



أما على صعيد واردات ألمانيا خلال شهر يونيو فزادت بنسبة 0.5 % على أساس شهري، فيما هبطت بنحو 4.4 % على أساس سنوي



وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الواردات الألمانية ستزيد بنحو 0.3 % في يونيو على أساس شهري.



وعلى صعيد فائض الميزان التجاري المعدل موسميًا لأكبر اقتصاد أوروبي فسجل مستوى 18.1 مليار يورو، مقارنة بـ18.7 مليار يورو في مايو.



كانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن فائض الميزان التجاري في ألمانيا سيسجل مستوى 18.5 مليار يورو.



وارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 % إلى 1.1206 دولار.