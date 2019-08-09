الصحة: تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع وحفظ اللحوم

أكد مستشار الوزير للشئون الوقائية المتوطنة، الدكتور علاء عيد، أنه تم تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع وحفظ اللحوم ومصنعاتها وسحب العينات اللازمة منها للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.



وأوضح أنه تم التأكد من استيفاء جميع المنشآت الغذائية التي يتم المرور عليها للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإخطار الجهات المختصة بالمنشآت التي تدار بدون ترخيص؛ لاتخاذ ما يلزم من غلقها إداريًا أو إيقاف تشغيلها.



وأشار عيد إلي أنه تم التنسيق مع المحليات والطب البيطري للتخلص من مخلفات المجازر وذبح الأضاحي ضمن أعمال مكافحة ناقلات الأمراض، بالإضافة إلي التأكد من حمل جميع العاملين شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من مدى التزام المنشأت الغذائية والعاملين بها للممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة.



كما أوضح الالتزام باشتراطات نقل اللحوم والأحشاء من المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفات بها، كما تطبق تلك الاشتراطات على نقل اللحوم المجمدة، مضيفًا: أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمعامل المركزية والمعامل المشتركة بالمحافظات لاستقبال جميع عينات الأغذية والعينات البيئية والعينات البشرية.



ولفت عيد إلي أنه في حالات اشتباه التسمم الغذائي سيتم عمل التقصيات اللازمة، وسحب العينات من بقايا الطعام المتناول، سحب عينات من المتحصلات البشرية، إرسال العينات بالطريقة الصحيحة للمعامل المركزية بوزارة الصحة، وإبلاغ الإدارة العامة لمراقبة الأغذية والغرفة الوقائية بحالات اشتباه التسمم الغذائي والتقصي الوبائي لها.