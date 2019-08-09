"رقصة واحدة لا تكفي" جديد العراقية رشا الصيدلي

صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون، رواية جديدة للكاتبة العراقية رشا الصيدلي تحت عنوان "رقصة واحدة لا تكفي". ومما جاء في الرواية: "أمعن في عينيها بنظرات ثاقبة، محاولا الغوص في أعماقها، وبصوت هادئ، جاد، أجاب "الطريقة الأولى في التخلص مني، هي أن لا تعيشي في العراق، فما دمْتِ موجودة ستجديني حولك دومًا، لدرجة أقتحم خصوصياتك، لذا سافري، هاجري، اخلقي مسافة حين أشتاق لكِ يموت فيها الشوق في الطريق إليكِ، فأعود دون رؤيتك، أما الطريقة الثانية"، صمت لبرهة، أخذ نفسًا عميقًا دون أن يبعد ناظريه عنها، ثم أكمل "أن تكوني حبيبتي".



وبحسب الناشر: في «رقصة واحدة لا تكفي» لرشا الصيدلي، يقرأ المطالع صنوف العذاب الذي عاشته البطلة في مواجهة قدر شرس رماها أمام واقع مرير محفوف بمخاطر الحياة وتقلُّباتها، وأمام غدر أقرب المقربين منها، وكيف اجتازت.



ولدت ياسمين في بيئة هولندية، وعاشت بين والدين يفرّقهما خصامٌ دائم فطَر قلبها وشتّت عزمها، وبعد موت والدها انصرفت أُمها عنها باحثة عن حياة جديدة وزواج للمرة الثانية، فأبعدتها إلى العراق حيث أهل الوالد المتوفي، ليعتنوا بياسمين.



وتغيرت حياة ياسمين كُليًا بانتقالها من بلد الحُريات إلى بلد فرضت فيها القيود والمحرمات، ومن مجتمع منفتح واسع الأُفق، لا تمييز فيه بين أي إنسان وسواه، إلى محيط مغلق تسوده معتقدات وعادات غريبة، وقد ضيق عمها وعمتها الخناق عليها، ومزقوا جوازها الهولندي، ولم يمنحاها جوازًا عراقيًا.