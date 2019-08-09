حزب الرابطة الإيطالي يقدم اقتراحًا لسحب الثقة من الحكومة

أعلن حزب الرابطة الإيطالي الحاكم أنه سيقدم اقتراحًا إلى مجلس الشيوخ لسحب الثقة من الحكومة بغرض إسقاطها.



وأعرب الحزب- في بيان أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة- عن أمله أن تتمكن البلاد من إجراء انتخابات عامة مبكرة.



ونوهت الشبكة إلى أن حزب "الرابطة" اليميني، الذي يتزعمه ماتيو سالفيني، كان قد أعلن أمس الخميس انهيار ائتلافه الحاكم مع حركة "الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات"، في الوقت الذي تكون فيه أبواب البرلمان مغلقة لعطلة الصيف، لتقع مسئولية اتخاذ قرار استدعاء عقد جلسات البرلمان على رئيس مجلس الشيوخ.



كما لفتت الشبكة إلى أن رئيس البلاد، سيرجيو ماتاريلا، يعد الحكم النهائي للسياسات الإيطالية ولا توجد سلطة غيره يمكنها حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة.