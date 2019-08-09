مبيعات السيارات فى الصين تستأنف الهبوط مجددًا

عاودت مبيعات السيارات في الصين إلى الهبوط خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع قصير، في إشارة لاستمرار الضغوط في أكبر سوق للمركبات في العالم.



وكشفت بيانات صادرة عن رابطة سيارات الركاب الصينية، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الميني فان والسيارات متعددة الأغراض تراجعت بنسبة 5.3 % خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي لتهبط إلى 1.51 مليون وحدة.



ويمثل أداء مبيعات السيارات في السوق الصيني خلال يوليو الهبوط الشهري الثالث عشر في غضون آخر 14 شهرًا.



وكانت مبيعات السيارات في الصينقد ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي للمرة الأولى في 13 شهرًا.



وكان مصنعي السيارات يعتمدون على الصين لتحقيق النمو، حيث إنها تجذب مليارات الدولارات من أجل بناء مصانع جديدة وشبكات للوكلاء، لكن مخاطر التراجع الحالي تضغط على مستقبل بعض القرارات الاستثمارية لكل من المصنعين الصينيين والعالميين.