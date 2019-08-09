الصحة: توفير 22 ألف كيس دم كمخزون استراتيجي خلال عيد الأضحى

قال مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، إن هناك تنسيقًا بين كل من المستشفيات الجامعية ومراكز السموم والحروق وبين مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، خلال فترة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.



وأكد أنه تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، مضيفًا أن أرصدة الدم على مستوى الجمهورية بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بلغ 22441 كيس دم من مختلف الفصائل، و42775 وحدة بلازما كمخزون استراتيجي، وذلك بمراكز خدمات نقل الدم القومية، والإدارة العامه لبنوك الدم، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية.