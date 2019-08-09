جاكيت "الدب".. أحدث صيحات موضة شتاء 2019

قدمت العلامة التجارية الأسترالية الشهيرة "I.AM.GIA" معطف "الدب" الذي أصبح من القطع الأكثر شهرة على مدرجات الموضة على مدى العامين الماضيين.



يذكر أن "I.AM.GIA" علامة تجارية غير مكلفة، تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهير.



ويحمل المعطف اسم "Pixie"، ويأتي بصورة ظلية ضخمة مع جيوب أمامية كبيرة، مصنوعة من الفرو الصناعي بظل الجمل، ونظرًا لشعبيته، طرحت أشهر متاجر البيع بالتجزئة نسخا متنوعة منه بأطوال وصور ظلية مختلفة، وفي حين أن المعطف الأصلي قد نفذ من مخازن العلامة الأسترالية، لكنه طرح مرة أخرى ويمكن الحصول على نسخ مماثلة من العلامات التجارية الشعبية، مثل "مانجو"، "فري بيبول"، "ساندي ليانجج" و"ذا ايريفل".