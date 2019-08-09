أبوالعلا: قوى الإرهاب والتطرف لن تستطيع النيل من أمن الوطن

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الدكتور أيمن أبو العلا، أن وزارة الداخلية، نجحت فى الكشف عن هوية مرتكبى حادث معهد الأورام فى وقت قصير للغاية لافتا إلى أن الإعلان عن تفاصيل الحادث خلال 48 ساعة فقط أمر يستحق الإشادة فهناك دول كثيرة تتعرض للإرهاب الأسود ورغم إمكانياتها العالية لا تستطيع الكشف عن هوية الجناة بهذه السرعة.



وقال أبوالعلا، إن قوى الإرهاب والتطرف الظلامية لن تستطيع النيل من أمن وطننا العزيز مصر وسلامة أبنائه، موضحًا إلي أن قوات الأمن المصرية لا تدخر جهدًا من أجل حماية الوطن وسلامة مقدواته.



وتابع: براثن الإرهاب لن تنجح في تعكير صفو المصريين واحتفالهم بأعيادهم، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية، ستتولى بكل حسم تأمين الاحتفال بعيد الاضحى المبارك وتتصدي لأي أعمال خارجة عن القانون.