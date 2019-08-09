أوقاف القدس تؤخر صلاة العيد للتصدي لقرارات الاحتلال باقتحام الأقصى

أصدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قرارا بتأخير صلاة العيد يوم الأحد المقبل للساعة 7:30 بدلًا من الساعة 6:30، للتصدي لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.



كما أصدرت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف ودار الإفتاء فى القدس، في بيان، قرارا بتأخير الأضحية في القدس حتى اليوم الثاني من أيام العيد والانشغال في اليوم الأول بالدفاع عن المسجد الأقصى في وجه الهجمة الصهيونية.



وأفاد البيان بأن هذه القرارات جاءت ردا على قرار الاحتلال بمنع إقامة صلاة العيد في المسجد، وفتحه لاقتحامات المستوطنين.



يذكر أن الهيئات الثلاث أصدرت قرارا صباح اليوم باقتصار صلاة عيد الأضحى فقط في المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق جميع مساجد القدس.