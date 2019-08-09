هوفنهايم الألماني يمدد عقد مدافعه شتيفان بوش

أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تمديد عقد مدافعه النمساوي الشاب شتيفان بوش حتى عام 2022.



ويتواجد شتيفان بوش ضمن صفوف فريق هوفنهايم منذ عام 2015 عندما انضم إليه قادمًا من فريق أدميرا فاكر مودلينج النمساوي.



وسجل بوش أول مشاركة له ضمن الفريق الأول لهوفنهايم في 2017، وقد استدعي إلى المنتخب النمساوي.



ويحل هوفنهايم ضيفا على فورتسبورجر كيكرز غدا السبت في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، ويستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليجا) بمواجهة اينتراخت فرانكفورت في 18 أغسطس الجاري.



ونادي هوفينهايم 1899 الرياضي هو نادي كرة قدم ألماني يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى، تأسس في 1 يوليو 1899، وفي سنة 2000 كان يقبع في الدرجة الخامسة ولكن بفضل أموال الملياردير الألماني ديتمار هوب صعد إلى الدرجة الأولى في سنة 2008.