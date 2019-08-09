السكة الحديد تقدم خدمة جديدة للمسافرين فى العيد

قررت هيئة السكة الحديد، ولأول مرة، وجود عمال على أرصفة المحطات أثناء استقلال المواطنين القطارات طوال أيام عيد الأضحي، لتوفير أعلى مستوي من الأمان.



أصدر المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، تعليماته للملاحظين وعمال خدمة العملاء بالانتشار على أرصفة المحطات لمساعدة المسافرين بأماكن الأرصفة الخاصة بهم، وكذلك القطارات من خلال الإطلاع على التذاكر الخاصة بهم وإخبارهم بما يحتاجون إليه حتي لا تحدث بلبلة وزحام في صالة دخول المحطة.



ويساعد العمال المسافرين فى الحصول على مواعيد قطاراتهم وتوجيههم نحو الممرات الصحيحة التي من المفترض أن يمروا من خلالها حتي لا يسلكون طرقًا خاطئة، ويتسبب الأمر في فوات موعد رحلاتهم، مما يتسبب في مشكلة للركاب والمرفق أيضا.

