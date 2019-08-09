استعدادات قصوى بمحافظات الجمهورية لاستقبال عيد الأضحى

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وهيئة الإسعاف، استعدادًا لاحتفالات عيد الاضحى المبارك ومنع إجازات مديري المستشفيات وضرورة تواجدهم بالعمل طوال أيام العيد.



وقال الدكتور سيد مراد، مدير عام الطب العلاجي في بيان، اليوم الجمعة، إن خطة المديرية تتمثل في مضاعفة أعداد الأطقم العاملة طوال 24 ساعة من الأطباء والتمريض وباقي العاملين بأقسام الطوارئ مع زيادة عدد الاستشاريين والإخصائيين، خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة مع زيادة عدد أسرة الطوار عن طريق توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية في ظل وجود أطباء وتمريض مدربين على أعمال الإنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة.



وفي محافظة الأقصر أعلن الدكتور معمر عبدالهادى، مدير إقليم جنوب الصعيد لمرفق الإسعاف، تجهيز 70 سيارة إسعاف و٤ لانشات إسعاف نهري موزعين على مراكز ومدن محافظة الأقصر وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك في إطار خطة المرفق لرفع درجة استعداد المرفق القصوى خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



ولفت عبدالهادي إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكافة اسطوانات الأكسجين، وكذلك تم إلغاء كل الإجازات للعاملين بمرفق الإسعاف طوال أيام العيد، وتضمنت خطة العمل وجود سيارات الإسعاف بالطرق الصحراوية والسريعة وساحات الصلاة وأماكن الازدحام داخل المدن وذلك لسرعة التدخل فى حال حدوث أى طارئ.



وفي محافظة شمال سيناء، أعدت مديرية الصحة خطة لمراقبة الأغذية بمناسبة عيد الأضحى.



وأوضح فتحى عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي، أن لجان مراقبة الأغذية بمديرية الصحة قامت بالمرور على الأسواق والمحلات بمرافقة رجال مراقبة الأغذية بالمكتب المركزى بالعريش للتأكد من سلامة السلع المعروضة وسحب عينات مختلفة منها لتحليلها.