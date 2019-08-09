توجيهات بزيادة نسبة المكون المحلى فى توريد عدد 32 قطارًا للخط الثالث للمترو

في إطار حرص الدولة على إعادة تطوير وتأهيل خطوط المترو ومدها بمزيد من القطارات المكيفة من أجل توفير خدمة مميزة ومختلفة لجمهور الركاب، وكذلك توفير عدد من الخطوط الجديدة.



وقال مصدر مسئول في الهيئة القومية للأنفاق، إنه يتم التعاون في الوقت الحالي مع شركة هيونداى روتم الكورية الجنوبية، وذلك لتوفير عدد 32 قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو، على أن يتم توريد أول دفعة من هذه القطارات في يونيو 2020.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه بناء على التوجيهات السيادية بشأن توطين صناعة النقل في مصر، فستتم زيادة نسبة المكون المحلي في تصنيع تلك القطارات، وذلك من خلال توفير بعض الأعمال الخاصة بتوريد الـ32 قطار في مصر.



وأشار المصدر إلي أنه ستتم أيضا زيادة فرص الخبرة المصرية، وذلك من خلال وجود خبراء أجانب داخل الورش المصرية، وذلك من أجل توفير أعلى مستوي من الخبرة للعمال داخل الورش، إلي جانب ضمان تقليل تكلفة الصيانة الخاصة بالقطارات.

