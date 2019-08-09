الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

توجيهات بزيادة نسبة المكون المحلى فى توريد عدد 32 قطارًا للخط الثالث للمترو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:23 م
جريدة الدستور
علا غزال
طباعة
ads
في إطار حرص الدولة على إعادة تطوير وتأهيل خطوط المترو ومدها بمزيد من القطارات المكيفة من أجل توفير خدمة مميزة ومختلفة لجمهور الركاب، وكذلك توفير عدد من الخطوط الجديدة.

وقال مصدر مسئول في الهيئة القومية للأنفاق، إنه يتم التعاون في الوقت الحالي مع شركة هيونداى روتم الكورية الجنوبية، وذلك لتوفير عدد 32 قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث للمترو، على أن يتم توريد أول دفعة من هذه القطارات في يونيو 2020.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه بناء على التوجيهات السيادية بشأن توطين صناعة النقل في مصر، فستتم زيادة نسبة المكون المحلي في تصنيع تلك القطارات، وذلك من خلال توفير بعض الأعمال الخاصة بتوريد الـ32 قطار في مصر.

وأشار المصدر إلي أنه ستتم أيضا زيادة فرص الخبرة المصرية، وذلك من خلال وجود خبراء أجانب داخل الورش المصرية، وذلك من أجل توفير أعلى مستوي من الخبرة للعمال داخل الورش، إلي جانب ضمان تقليل تكلفة الصيانة الخاصة بالقطارات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

إلقاء القبض على المتهم بنشر تغريدة عنصرية ضد محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

منذ حوالي 18 ساعة

إعلان المرشحين لحصد جوائز الأفضل بدورى الأبطال.. تعرف على موقف صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

مقطع صوتي لشقيق منفذ تفجير معهد الأورام مع إرهابي

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

ستوديو

عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في الأردن 4 أكتوبر

زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا (فيديو)

"حمام الست" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في عيد الأضحى

فتح المجزر الآلي بالبساتين مجانًا في عيد الأضحى (فيديو)

رياضة

يوفنتوس يضع ديبالا في القائمة السوداء

ساوثهامبتون يعلن تعاقده مع المدافع النمساوي دانسو

أندية الدوري الإنجليزي تنفق 1.41 مليار إسترليني في هذا الموسم

ساوثامبتون يضم دانسو على سبيل الإعارة من أوجسبورج

الرئيس نيوز

لأول مرة في تاريخه.. سعر الذهب يكسر حاجز الـ 700 جنيه

"أوبر" تخسر 5 مليارات دولار خلال 3 أشهر

الرئيس السيسى يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

ما حقيقة تدهور صحة السلطان قابوس؟

منوعات

منطاد عملاق يحلّق في سماء إنجلترا

علماء يحذرون من اضطرابات غير مرئية للطيارين تهدد حياة المسافرين

"أوبر" تخسر أكثر من 5 مليارات دولار

دراسة: ألعاب الفيديو لا تؤدي لزيادة العنف في العالم

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

باحث سوداني: طرد ٢٠٠ إخواني مصري من الخرطوم قريبا

كيف يدعم التنظيم الدولي للإخوان المنصف المرزوقي في انتخابات تونس؟

وجدي غنيم يبحث عن مخرج للهروب من تركيا

خط سير السيارة الملعونة المستخدمة في تفجير "معهد الأورام" - فيديو


زيت وسكر

تحويل 21 ألف جنيه معاش أغسطس من إيطاليا لـ3 أسر مصريين

القوى العاملة” تتابع إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

مستشفى سرطان الأطفال تقدم كبسولة تغذوية للمصريين في عيد الأضحى

الصحة: نتابع تصعيد المرضي المصريين على مستشفيات المشاعر لأداء فريضة الحج 

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«التاء المربوطة » والأمن الأسرى
د. محمد عفيفي
الباشا فى الوجدان الشعبى المصرى
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
المزيد

الثقافة

"البناء الوجداني للإنسان" بثقافة المنيا

"وقفة عرفات" بثقافة الوادى الجديد

فضل صيام يوم عرفة بثقافة البحيرة

31 أغسطس.. مناقشة رواية "المسخ" بصالون "هن" الأدبي

صفحتنا ع الفيس بوك