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الثقافة

"البناء الوجداني للإنسان" بثقافة المنيا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:22 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقدت مكتبة دهمرو  محاضرة بعنوان "البناء الوجدانى للإنسان" حاضرها عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، تحدث عن أن الانفعال والمزاج والعاطفة والوجدان كلها مصطلحات مهمة فى التربية الوجدانية للإنسان، وقال عن الذكاء العاطفى إنه عبارة عن مجموعة من الصفات الشخصية والمهارات الاجتماعية والوجدانية التى تمكن الإنسان من مشاعر الأخرين.

كما أقام بيت ثقافة بني مزار محاضرة بعنوان "كيفية التحكم فى محتويات الإنترنت الذي يتعرض لها الطفل منذ الصغر" بحضانة التميز ببني مزار.

فى إطار احتفالات الفرع بعيد الأضحى المبارك نفذ قصر ثقافة المنيا ورشة رسم للأطفال، بالإضافة إلى ورشة علمية للاطلاع على نموذج لمدفأة بسيطة، كما قدم القصر فيلم  للأطفال بعنوان "حلم الزيتون" تناول القضية الفلسطينية والنكبة بصورة مبسطة  للأطفال.

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