"وقفة عرفات" بثقافة الوادى الجديد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث ناقش بيت ثقافة المعصرة كتاب "نصر بلا حروب" من تأليف محمد عبد الحليم، بينما نظم بيت ثقافة القصر محاضرة دينية بعنوان "وقفة عرفات" بجمعية تنمية المجتمع حاضرها محمد احمد ابوبكر، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بتنيده محاضرة بعنوان "العالم بأصابع مصرية"، كما أعدت المكتبة مجلة حائط بعنوان "قناة السويس".



ونظم بيت ثقافة القصر يوم رياضى وترفيهى للأطفال بمركز شباب القصر، بينما نفذ بيت ثقافة بولاق ورشة رسم عن البيئة، إلى جانب فقرات متنوعة في الغناء والموسيقى، وببيت ثقافة الجديدة أقيمت ورش حكي للأطفال.



وفى إطار إكتشاف المواهب عقد نادى الأدب للاطفال بقصر ثقافة الطفل بالخارجة جلستة لإكتشاف المواهب المتنوعة وتشجيعها، كما أقيمت فقرة الاراجوز ضمن النشاط الصيفى للرواد.