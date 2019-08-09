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الثقافة

فضل صيام يوم عرفة بثقافة البحيرة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:21 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة البحيرة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث نفذ قصر ثقافة الطفل بدمنهور ورشة رسم وتلوين وصلصال لتنمية مواهب الأطفال وذلك بحضانة جنة الاطفال، وبقصر ثقافة المحمودية أقيمت ورشة رسم بقسم الفنون التشكيلية لدعم الموهوبين وتحفيزهم، والتى استمرت أسبوعين، كما أقيم معرض فنى نتاج هذه الورش.

وعقدت مكتبة الشرطة بالتعاون مع جمعية رواد بيت ثقافة شبرا ندوة بعنوان "فضل العشر الأوائل من ذى الحجه وصيام عرفة" ناقشها فضيلة الشيخ احمد حموده مدير التوجيه الفنى للتعليم بمنطقة البحيرة الأزهرية بنادى ألعاب دمنهور، وتحدث من خلالها عن بركة أضحية العيد وقصة الفداء العظيم لسيدنا إسماعيل وطاعته لأبيه وربه، بعدها تم فتح باب الأسئلة للجمهور عن فتاوى عديدة خاصة بالحج والأضاحى، وفي نفس السياق أقامت مكتبة الصواف الثقافية ندوة بعنوان "الأضحية وأحكامها وشروطها" حاضرها ابراهيم سليه ومسئول المكتبة، وناقش فيها كيفية الأضحية وشروطها ومظاهر الاحتفال عند المصريين بعيد الأضحى، وذلك بمدرسة اللواء ابراهيم فياض الإعدادية، بالإضافة الى ورشة رسم وتلوين مع الرواد والموهوبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونظمت مكتبة الأدهم الثقافية احتفالية بعنوان "مصر حضارة وتاريخ" تضمنت كلمة لأحمد الجندى رئيس نادى ادب المحمودية، والذى تحدث عن حضارة مصر وتاريخها المشرف، والقى بعض الأشعار الوطنية بعنوان "مصر المنار"، إلى جانب تنفيذ ورشة فنية عن آثار مصر مع الرواد والطلائع بمقر الموقع، بينما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالنجيلة كتاب "قصص المعجزات عمر بن عبدالعزيز الخليفة العادل" تأليف محمد عطية الابراشى ناقشتها مسئولة المكتبة، وتناول الكتاب حياة عمر بن عبدالعزيز، وأنه آخر الخلفاء الراشدين وعصر خلافته ولقبوه بالعادل.

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