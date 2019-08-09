يوفنتوس يضع ديبالا في القائمة السوداء

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن تحديد الوجهة الجديدة لباولو ديبالا نجم يوفنتوس.



وقالت صحيفة ميرور، إن يوفنتوس لا يزال يصر على بيع باولو ديبالا في الصيف الحالي، رغم غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا، مما يضعه في القائمة السوداء للسيدة العجوز.



وكان يوفنتوس قد وافق على انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، ولكن اتفاق اللاعب مع الناديين حول الراتب والعمولات المتعلقة بالانتقال أفسد الصفقة.



وأشارت إلى وجهة ديبالا الجديدة قد تكون صوب باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ أو إنتر ميلان.



ويحظى اللاعب الأرجنتيني بإعجاب ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، بينما يبحث بايرن ميونخ عن صفقة هجومية بعد فشل التعاقد مع الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي.



وذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت، أن يوفنتوس يتفاوض مع إنتر ميلان، من أجل انتقال ديبالا لصفوف النيراتزوري، مقابل رحيل ماورو إيكاردي للسيدة العجوز.