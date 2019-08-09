حقيقة توثيق شخصين على شجرة وعمود إنارة بميت غمر

تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بقيام بعض الأهالي بقرية كفر الهجرسى دائرة المركز بضبط شخصين حال محاولتهما سرقة أحد المنازل بالقرية وتوثيق أحدهما بإحدى الأشجار والآخر بأحد أعمدة الإنارة.



بالفحص، تبين أنه أثناء محاولة قيام شخصين عامل (33 سنة) وحلاق (40 سنة)، مقيمين بقرية طحا المرج "الشرقية"، بسرقة منزل إحدى السيدات، استغاثت بالأهالي، الذين تمكنوا من ضبطهما وتوثيقهما والتعدي عليهما بالضرب، وإصابتهما بكدمات وسحجات، وتمكنت أجهزة مديرية أمن الدقهلية من السيطرة على الموقف وضبط أطراف الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.