8 خدمات لصندوق رعاية العمالة غير المنتظمة بـ"العمل الجديد"

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وذلك لتقديم عدد من الخدمات لتلك الفئة وذلك على النحو الآتي:



1 دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.



2 دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.



3 تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.



4 توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.



5 دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.



6 تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.



7 تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.



8 للوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.