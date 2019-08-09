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عالم

بلومبرج: ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي انخفضت بسبب أردوغان

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:07 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن إقالة كبير الاقتصاديين هاكان كارا في البنك المركزي التركي ومعه 8 مسئولين آخرين، يضع استقلال السياسة النقدية التركية في اختبار جديد أمام المستثمرين.

وتابعت أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي انخفضت، بسبب تدخلات الرئاسة ورجب طيب أردوغان في السياسة النقدية للبلاد، حيث استغل أدروغان رحيل محافظ البنك المركزي السابق، الذي كان يعارض حركة التعيينات أو التغييرات في المناصب بالبنك.

وتابعت أن أردوغان قام بأكبر عملية استبدال لهيكل البنك المركزي التركي منذ سنوات، وبعد شهر واحد من رحيل المحافظ السابق.

وأضافت أن عمليات الفصل تركزت على الشخصيات التي عينها المحافظ السابق، بالإضافة إلى كبير الاقتصاديين الذي تصفه المؤسسات الدولية بأنه العمود الفقري للبحوث النقدية للمركزي التركي.
وأشارت إلى أن ما حدث يعد خسارة ضخمة للبنك، ومن الصعب فهم الأسباب وراء قرار أردوغان بهذه التغييرات.

وأوضحت أن خطوة الإقالة قوبلت بغضب كبير بين الاقتصاديين الأتراك الذين وصفوا ما يحدث بأنه نهاية لاستقلال السياسات النقدية التركية.

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